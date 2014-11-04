Олланд призвал Путина не признавать псевдовыборы террористов

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Французский президент предупредил, что выборы могут подорвать территориальную целостность Украины.

«Олланд призвал Путина оставаться в рамках минских соглашений, которые являются основой для прекращения огня с 5 сентября», — говорится в сообщении.

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Напомним, 2 ноября на территориях Донбасса, оккупированных террористами, проводились так называемые "выборы" "ДНР" и "ЛНР". Боевики заманивали жителей Донбасса на участки дешевыми продуктами.

США также призвали Россию не признавать эти псевдовыборы, поскольку это только усилит международную изоляцию страны.