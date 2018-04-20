Пентагон заказал свое собственное гиперзвуковое оружие почти на миллиард долларов

Ракетами этого типа планируется оснащать самолеты ВВС США.

Министерство обороны США заключило контракт на производство и поставку прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты с компанией Lockheed Martin.

Как передает Defence News, что ракетами этого типа планируется оснащать самолеты ВВС США. Ожидается, что Пентагон выделит на их производство $928 млн. Сроки контракта на данный момент неизвестно.

Читайте такжеПентагон заявил о неэффективности ПВО Сирии

По словам представителя военного ведомства Энн Стефанек, проект по производству ракет подобного типа является одной из двух мер по созданию гиперзвукового оружия, второй мерой является совместный проект ВВС США и управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны, результаты которого ожидаются к 2023 году.