Россия в СБ ООН ветировала проект резолюции по Сирии

США предложили создать специальный независимый механизм для расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

Россия применила право вето к резолюции по Сирии, предложенной США в Совете Безопасности ООН.

Об этом сообщает Reuters.

Проект резолюции поддержали 12 стран, Россия и Боливия выступили против, Китай воздержался.

Отметим, что для принятия резолюции нужно минимум 9 голосов "за" и отсутствие вето от постоянных членов СБ ООН (России, США, Китая, Франции, Великобритании).

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"Эта резолюция является абсолютным минимумом, который может сделать Совет Безопасности, чтобы ответить на атаку", - заявила постпред США Никки Хейли перед голосованием.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя перед голосованием также предупредил, что Россия заблокирует этот вариант резолюции, добавляет ТАСС.

"Даже если предположить невероятное и предположить, что такой проект будет принят, то на формирование механизма проведения проверки потребуется несколько месяцев", - сказал Небензя.

"Вы не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки", - подчеркнул постпред.

США предложили создать специальный независимый механизм для расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

Напомним, накануне Никки Хейли на заседании Совбеза ООН заявила, что США дадут ответ на химическую атаку в Сирии независимо от того, примет Совет Безопасности ООН резолюцию, или нет.