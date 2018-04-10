"Я прерву заседание": постпреду РФ в ООН не понравилось, что власть в России назвали режимом (видео)

15:24, 10 апреля 2018
Мир
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Василий Небензя / REUTERS

Он пригрозил прервать заседание в случае повторение такой риторики, передает Цензор.НЕТ

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"Я бы хотел обратиться к своей уважаемой коллеге, постпреду США Никки Хейли с почтительной просьбой воздержаться впредь от именования каких-либо законных правительств режимами. И конкретно я говорю сейчас о России. Я уже один раз высказывал эту просьбу, но посла Хейли не было здесь, я просил это передать ее коллег. Сейчас я говорю это лично. В следующий раз я прерву заседание по порядку ведения", - заявил он.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, пригрозил США тяжелыми последствиями в случае применения силы в Сирии.

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Теги: #Сирия#Совбез ООН#Василий Небензя