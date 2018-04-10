"Я прерву заседание": постпреду РФ в ООН не понравилось, что власть в России назвали режимом (видео)
Во время заседания Совета Безопасности ООН по вопросу Сирии постпред РФ Василий Небензя попросил представителя от США Никки Хейли не называть Россию режимом.
Он пригрозил прервать заседание в случае повторение такой риторики, передает Цензор.НЕТ.
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"Я бы хотел обратиться к своей уважаемой коллеге, постпреду США Никки Хейли с почтительной просьбой воздержаться впредь от именования каких-либо законных правительств режимами. И конкретно я говорю сейчас о России. Я уже один раз высказывал эту просьбу, но посла Хейли не было здесь, я просил это передать ее коллег. Сейчас я говорю это лично. В следующий раз я прерву заседание по порядку ведения", - заявил он.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, пригрозил США тяжелыми последствиями в случае применения силы в Сирии.