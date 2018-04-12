В России усомнились в подлинности заявления дочери Скрипаля

Представителей российского посольства в Британии смущает тот факт, что эти заявления публикует британская полиция.

В посольстве России в Британии усомнились в аутентичности заявления Юлии Скрипаль, опубликованого лондонской полицией, в котором дочь бывшего шпиона отказывается от встречи с представителями российского посольства.

Об этом сообщается на сайте ведомства. В сообщении говорится о том, что опубликованное полицией заявление укрепляет их опасения, что Юлию насильно лишают свободы.

Читайте такжеОрганизация по запрещению химоружия завершила расследование дела об отравлении Скрипаля"Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром – консулами, журналистами, родственниками", - говорится в сообщении.

Представителей посольства "изумляет" то, что в заявлении Юлия сообщает, что никто не говорит от её имени, но при этом она не зачитывает его на камеру, а публикует через сайт Скотланд-Ярда.

При этом в своём заявлении Юлия сообщала, что ещё недостаточно окрепла, чтоб давать подобные интервью в СМИ, хоть и планирует сделать это в будующем. Она подчеркивает, что слова её сестры Виктории не должны восприниматься, как заявления Юлии или её отца.

Читайте такжеЮлию Скрипаль доставили в больницу на военной базе - СМИ"Я хочу подчеркнуть, что никто не может говорить за меня или за моего отца, кроме нас самих. Я благодарна своей двоюродной сестре Виктории за ее беспокойство о нас, но хочу попросить ее пока не пытаться навестить нас или каким-то образом связаться со мной. Ее мнение и утверждения - не мои и не моего отца", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.