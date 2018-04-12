Россия планирует получить от США координаты ударов в Сирии

Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии.

РФ рассчитывает получить от США координаты целей, по которым могут быть нанесены удары в Сирии, чтобы исключить возможность потерь с российской стороны.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников в российских военных структурах.

"Это необходимо, чтобы исключить даже теоретическую возможность потерь с российской стороны, так как офицеры МО присутствуют на десятках объектов сирийской инфраструктуры", - отмечает газета.

Читайте такжеРоссия вывела свои корабли из порта Тартус в Сирии после угроз Трампа: осталась только одна подводная лодка (карты)

По информации "Ъ", в Минобороны РФ уже подготовлен список мер, к которым российские военные готовы прибегнуть в случае эскалации конфликта. Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прямо говорил, что "в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии" огонь будет открыт не только по ракетам, но и по их носителям, роль которых исполняют эсминцы ВМС и самолеты ВВС США. Это крайняя мера, о которой было заявлено публично и которая была вновь доведена до американского военного командования, говорит источник издания в органах военного управления.

По словам источников издания, параллельно при помощи российских средств объективного контроля ведется круглосуточный мониторинг обстановки в средиземноморском регионе: для этого задействованы не только наземные средства, но и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, отслеживающие передвижение эсминца USS Donald Cook (с его борта могут быть запущены крылатые ракеты Tomahawk). Системы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1" находятся на боевом дежурстве, прикрывая с воздуха авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, хотя, как полагают источники "Ъ" в Минобороны РФ, ни один из этих объектов "не должен попасть под обстрел, иначе последствия будут катастрофическими".

Как сообщалось, российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус из-за вероятных ударов США по Сирии.

11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.