Россия вывела свои корабли из порта Тартус в Сирии после угроз Трампа: осталась только одна подводная лодка (карты)

07:48, 12 апреля 2018
Мир
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Сейчас там остался только один подводная лодка / фото twitter.com/imagesatint

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"Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. Эти исчезнувшие военные корабли сейчас дислоцируются в море из-за возможных в ближайшем будущем ударов. Осталась только одна подводная лодка класса Кило", - говорится в сообщении мониторингового портала Image Satellite International (ISI) в Twitter.

фото twitter.com/imagesatint

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп обещает осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

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Теги: #Россия#Сирия#корабли#удар