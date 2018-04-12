Россия вывела свои корабли из порта Тартус в Сирии после угроз Трампа: осталась только одна подводная лодка (карты)
Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус из-за вероятных ударов США по Сирии.
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"Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. Эти исчезнувшие военные корабли сейчас дислоцируются в море из-за возможных в ближайшем будущем ударов. Осталась только одна подводная лодка класса Кило", - говорится в сообщении мониторингового портала Image Satellite International (ISI) в Twitter.
ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian#Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.— imagesatintl (@imagesatint) April 11, 2018
Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy#Syriastrikes#foxnews#kilopic.twitter.com/guRA9w0qqt
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп обещает осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.