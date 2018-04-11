В России назвали "убожеством" свой единственный авианосец "Адмирал Кузнецов"

Авианосец даже не имеет катапульты, а без нее невозможно использовать самолеты радиолокационного дозора, что в разы снижает его эффективность.

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" является привязанным к берегу убожеством. Такое мнение высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков.

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В своей статье, опубликованной в российском «Военно-промышленном курьере», Сивков отмечает, что противолодочные крейсеры проекта 1123 никакого отношения к авианосцам не имеют. "Корабли проектов 1143.1–1143.4 с точки зрения авианосного флота весьма убоги. Даже "Адмирал Кузнецов" (проекта 1143.5) не имеет катапульты, а без нее мы не можем использовать самолеты РЛД (радиолокационного дозора - ред.)", - отмечает он. "Это означает, что возможности его и так мизерной авиагруппы при решении главной задачи - обеспечении боевой устойчивости сил флота в море - снижаются в разы. Корабль опять привязан к берегу", - пишет Сивков.

По мнению эксперта, первым полноценным советским авианосцем следует считать трофейный немецкий Graf Zeppelin, спущенный на воду в 1938 году, залегший на грунт в 1945-м, тогда же поднятый и перешедший к СССР, который разбомбил корабль в 1947-м. Эксперт отмечает, что уничтожение трофейного авианосца "скорее всего следует считать серьезным просчетом тогдашнего руководства ВМФ, отбросившего страну почти на полвека назад".

В марте 2018 года "Адмирал Кузнецов" возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. С такой оценкой не согласились российские военные и эксперты.

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет", созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. "Киев" и "Минск" проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. "Новороссийск" распилен на металлолом в Южной Корее. "Ульяновск" разобран еще на стапеле. "Адмирал Горшков" продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya - будущий флагман ВМС страны. "Варяг" продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только "Адмирал Кузнецов".