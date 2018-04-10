США ответят на химатаку в Сирии независимо от резолюции СБ ООН - Хейли

Никки Хейли на заседании Совбеза ООН также заявила, что на руках у российского режима есть кровь сирийских детей.

США дадут ответ на химическую атаку в Сирии независимо от того, примет Совет Безопасности ООН резолюцию, или нет.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, пишет Reuters.

"Мы достигли того момента, когда миру нужно показать, что справедливость существует. В истории запишут этот момент, когда Совет Безопасности или выполнит свой долг, или продемонстрирует свое полное поражение в попытке защитить народ Сирии. В любом случае США дадут ответ", - сказала Хейли.

Напомним, Никки Хейли на заседании Совбеза ООН также заявила, что на руках у российского режима есть кровь сирийских детей. Она также добавила, что страны-члены ООН позволили России "подорвать авторитет организации".

Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.