Адмирал НАТО: Активность ВМФ России сейчас выше, чем во времена холодной войны

Активность военно-морского флота России в Европе превышает уровень, который наблюдался во времена "холодной войны". Об этом заявила главнокомандующий силами ВМС НАТО в Европе и Африке адмирал Мишель Говард, передает Reuters.

"Мы видим активность, которую не наблюдали даже во времена Советского Союза. Это беспрецедентная деятельность", - сказала она.

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Говард напомнила о размещении авианосца "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море, усиление патрулирования в северной части Атлантического и Арктического регионов, внеплановых развертываний подводных лодок и активности подводных лодок в Черном море.

"Они (флот РФ) - глобальный флот, я понимаю это, но его активность значительно выросла за последние пару лет", - сказала Говард. Она заявила, что существует опасность того, что члены НАТО сосредоточатся на других интересах, не учитывая деятельность России.

Также Ховард отметила, что маневры ВМФ РФ происходили на фоне роста кибератак, а также "непрофессиональных" сближений со стороны российских самолетов с воздушными судами США и других членов Альянса.