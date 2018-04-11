В России рухнул вертолет Ми-8, очевидцы сообщают о похожем на взрыв звуке (фото, видео)

В СК РФ сообщили, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту находился только экипаж.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная – Хирургическая в российском Хабаровске.

Все находившиеся на борту погибли, инцидент произошел в 04:30 по киевскому времени, передает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС.

"На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". По предварительной информации, на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали", — говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Чечне разбился вертолет Ми-8, есть жертвы

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все шесть человек, находившихся на борту. В то же время Следственный комитет информирует о двух погибших. В центре медицины катастроф сообщили, что на месте крушения возник пожар. "Все, что точно можем сказать — вертолет разлетелся на части", — сказал представитель центра. В ГУ МЧС добавили, что обломки вертолета разбросаны в радиусе километра.

Как сообщили в СК РФ, вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту находился только экипаж.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехало руководство авиакомпании "Восток".

В сети опубликован видеоролик с места крушения, на котором виден дым. По словам автора ролика, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане.

Очевидцы утверждают, что слышали взрыв в районе падения вертолета Ми-8 в Хабаровске.

"Мы в начале услышали грохот, потом раздался звук, похожий на взрыв. Мы вышли на улицу и увидели дым", - рассказали РИА Новости работники цеха, расположенного неподалеку.