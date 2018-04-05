В России разбился вертолет Ми-2

13:42, 05 апреля 2018
Мир
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В России упал вертолет Ми-2 / фото MilitaryArms.ru

Как сообщается в Telegram-канале Mash, вертолет разбился  во время обработки полей химикатами. Неожиданно на высоте у машины заглох двигатель.

Согласно сообщению, пилот попытался мягко снизиться и приземлиться, но не вышло. Мужчина получил травмы, но остался жив. Вертолет же восстановлению не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Полтавской области вертолет Ми-8, принадлежавший частной авиакомпании «Украинские вертолеты», упал с последующим горением на открытой местности во время учебно-тренировочного полета, погибли четыре члена экипажа.

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Теги: #Россия#падение вертолета