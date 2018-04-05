Вертолет разбился во время обработки полей химикатами.

В Ставропольском крае в России разбился вертолет Ми-2.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, вертолет разбился во время обработки полей химикатами. Неожиданно на высоте у машины заглох двигатель.

Согласно сообщению, пилот попытался мягко снизиться и приземлиться, но не вышло. Мужчина получил травмы, но остался жив. Вертолет же восстановлению не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Полтавской области вертолет Ми-8, принадлежавший частной авиакомпании «Украинские вертолеты», упал с последующим горением на открытой местности во время учебно-тренировочного полета, погибли четыре члена экипажа.