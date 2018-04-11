Facebook находится в состоянии "гонки вооружений" из-за России - Цукерберг

По словам Цукерберга, методы распространение политической дезинформации будут совершенствоваться.

Facebook находится в состоянии "гонки вооружений" с поддерживаемым Россией группами, которые используют социальную сеть для манипулирования выборами и общественным мнением.

Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг во время показаний в Сенате США, передает CNBC.

По его словам, методы распространение политической дезинформации будут совершенствоваться.

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"Есть люди в России, чья работа заключается в эксплуатации наших систем и других интернет-систем... Тоесть это "гонка вооружений". Они будут продолжать совершенствоваться в этом. И мы должны инвестировать в то, чтобы также становиться лучше", – сказал Цукерберг.

Он добавил, что важно инвестировать в Facebook остановить попытки изменить результаты выборов.

Ранее УНИАН сообщал, что основатель Facebook Марк Цукерберг во время сенатских слушаний по поводу утечки данных из соцсети признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями, иностранным вмешательством в выборы и защитой персональных данных.

Он утверждает, что Facebook разработал новые инструменты искусственного интеллекта для извлечения поддельных учетных записей, которые создали не только для выборов в США в ноябре, но и перед выборами в Бразилии, Мексике, Пакистане, Венгрии и Индии.