Недовольные политикой прокремлевского правительства венгры устроили массовый протест (видео)

В частности, активисты выступают против коррупции в налоговой сфере. Они требуют немедленной отставки главы налоговой службы, пишет ТСН.

Читайте такжеЕС ждет от Венгрии разъяснений по поводу закона в поддержку "Южного потока"Она вместе с еще несколькими венгерскими чиновниками недавно оказалась в черном списке тех, кому Соединенные Штаты запретили въезд на свою территорию.

Запад обвиняет венгерского премьера и его правительство в ущемлении демократических свобод в стране и симпатиям к Кремлю. Орбан является активным лоббистом строительства Южного Потока, против которого выступает Евросоюз.

Сам Орбан недавно изменил свою пророссийскую позицию, назвал себя "провенгерским" политиком и признал, что санкции против России необходимы.

Напомним, парламент Венгрии принял закон, который позволяет строить газопроводы в обход позиции Евросоюза и позволит Венгрии строить "замороженный" российский "Южный поток".