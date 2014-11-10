Недовольные политикой прокремлевского правительства венгры устроили массовый протест (видео)
На улицы Будапешта вышли тысячи граждан, чтобы выразить свое недовольство политикой премьер-министра страны Виктора Орбана.
В частности, активисты выступают против коррупции в налоговой сфере. Они требуют немедленной отставки главы налоговой службы, пишет ТСН.
Читайте такжеЕС ждет от Венгрии разъяснений по поводу закона в поддержку "Южного потока"Она вместе с еще несколькими венгерскими чиновниками недавно оказалась в черном списке тех, кому Соединенные Штаты запретили въезд на свою территорию.
Запад обвиняет венгерского премьера и его правительство в ущемлении демократических свобод в стране и симпатиям к Кремлю. Орбан является активным лоббистом строительства Южного Потока, против которого выступает Евросоюз.
Сам Орбан недавно изменил свою пророссийскую позицию, назвал себя "провенгерским" политиком и признал, что санкции против России необходимы.
Напомним, парламент Венгрии принял закон, который позволяет строить газопроводы в обход позиции Евросоюза и позволит Венгрии строить "замороженный" российский "Южный поток".