Госдуме РФ предложили разрешить жителям "ЛДНР" работать в России без патента

10:08, 06 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает "Коммерсант".

"Сейчас для иностранных граждан, которые могут приезжать в Россию без визы, действует разрешительный порядок осуществления трудовой деятельности по патенту. При этом беженцам и получившим убежище в РФ в порядке исключения можно работать без патента и разрешения на работу. Авторы законопроекта предлагают внести в эту же категорию граждан Украины или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - сказано в сообщении.

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Законопроект внесен "сенаторами"  и "депутатами" от Крыма.

Как сообщалось, в Киеве раскрыли группировку, оформлявшую загранпаспорта боевикам ОРДЛО.

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Теги: #Россия#работа#Госдума#лднр