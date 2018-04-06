Госдуме РФ предложили разрешить жителям "ЛДНР" работать в России без патента

Законопроект внесен "сенаторами" и "депутатами" от Крыма. Авторы законопроекта указывают в пояснительной записке, что "некоторые регионы РФ нуждаются в таком нововведении".

В Госдуму РФ внесен законопроект, разрешающий жителям псевдореспублик "ЛДНР" работать в России без патента.

Об этом сообщает "Коммерсант".

"Сейчас для иностранных граждан, которые могут приезжать в Россию без визы, действует разрешительный порядок осуществления трудовой деятельности по патенту. При этом беженцам и получившим убежище в РФ в порядке исключения можно работать без патента и разрешения на работу. Авторы законопроекта предлагают внести в эту же категорию граждан Украины или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - сказано в сообщении.

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Законопроект внесен "сенаторами" и "депутатами" от Крыма.

Как сообщалось, в Киеве раскрыли группировку, оформлявшую загранпаспорта боевикам ОРДЛО.