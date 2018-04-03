Россия ускорит поставку в Турцию зенитно-ракетного комплекса С-400 - Путин

Президенты РФ и Турции обсудили состояние сотрудничества государств в военно-технической сфере.

Россия ускорит поставку в Турцию зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", также возможна передача технологии.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал в Анкаре на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

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"Обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической сфере. В частности, ход реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов. Речь также шла и о других перспективных проектах в области ВТС", - сказал Путин.

При этом, отвечая на вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий он заметил, что это находится "не в сфере доверия, либо какого-то политического взаимодействия".

"Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было, военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет", - добавил Путин.