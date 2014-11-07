Президент Франции готов отказаться от борьбы за второй президентский срок

С таким заявлением глава республики выступил в эфире телеканала TF-1, подводя итоги первых 2,5 лет своего пребывания на высшем государственном посту, сообщает ТАСС.

"Если мне этого не удастся до конца моего мандата, думаете я смогу предстать перед французами в 2017 году?" - задался он вопросом, отвечая одной из жительниц Франции во время большого интервью в телестудии/

"Французы будут непреклонны, и будут правы", - продолжил Олланд.

Как напомнил президент, одним из ключевых предвыборных обещаний он провозгласил борьбу с ростом нетрудоустроенности в стране, и это направление остается для него приоритетным.

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"Я говорил о том, чтобы обратить вспять кривую роста безработицы, - указал президент. - Этого не случилось, и я ставлю себе это в упрек, поскольку для многих, особенно тех, кто находился в поисках работы, это было надеждой".

С момента избрания Франсуа Олланда на президентский пост в мае 2012 года число безработных во Франции возросло более чем на 500 тысяч человек. К концу сентября количество людей без постоянного места работы достигло рекордных 3,34 млн человек.