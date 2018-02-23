Российские журналистки заявили о домогательствах со стороны депутата Госдумы РФ

Минимум три девушки заявили про домогательства депутата Леонида Слуцкого.

Одна из журналисток парламентского пула заявила о домогательствах со стороны депутата Госдумы РФ от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

Об этом журналистка на правах анонимности рассказала Дождю. После выхода новости с журналистами связалась еще одна девушка, продюсер одного из телеканалов. Она рассказала, что столкнулась с неприличным поведением Слуцкого, когда приглашала его в эфир.

Читайте такжеВ Госдепе проведут обязательный тренинг по борьбе с домогательствами"На мои смс (с приглашением в эфир) он отвечал, что придёт в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы", - рассказала девушка.

По словам журналистки парламентского пула, депутат подошел к ней, когда она задавала ему вопросы в его кабинете. "Он прислонил внутреннюю часть ладони к моему лобку и провёл рукой вверх. Это произошло в прошлом году. После этого я больше с ним не общалась и избегаю его", - добавила она.

О действиях Слуцкого, которые она расценила как домогательства, ранее рассказывала еще одна журналистка, но пояснила, что не хотела предавать эти случаи огласке, так как боится, что не сможет больше работать в Думе. По ее словам, в связи с этим она также испытывала трудности с работой, сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, около 200 британских и ирландских актрис подписались под открытым письмом с призывом бороться с сексуальными домогательствами.