Штат Нью-Йорк подал иск против Вайнштейна из-за "новых и вопиющих случаев сексуальных домогательств"

В октябре 2017 года десятки женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны одного из самых известных голливудских кинопродюсеров Харви Вайнштейна.

Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман обратился с гражданским иском в суд против кинокомпании Weinstein Company и ее руководства. Среди тех, против кого судится штат, есть и брат американского кинопродюсера Харви Вайнштейна Роберт Вайнштейн.

Как передает DW.com, иск подан на основании "новых и вопиющих случаев сексуальных домогательств" со стороны Харви Вайнштейна, выявленных во время четырехмесячного расследования, отмечается в обнародованном в воскресенье, 11 февраля, заявлении генпрокурора штата.

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Руководство кинокомпании, в том числе и Роберт Вайнштейн, обвиняется, в частности, в том, что оно не реагировало на жалобы сотрудников и не предпринимало шагов с целью их защиты от "безугавних сексуальных домогательств, запугивания и дискриминации" со стороны Харви Вайнштейна. Последний возглавлял на то время Weinstein Company. В заявлении приводятся также угрозы, к которым прибегал скандальный кинопродюсер. Генпрокурор штата Эрик Шнейдерман заверил, что рассчитывает добиться выплаты компенсации для пострадавших сотрудников.

В то же время адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман заверил журналистов информагентства dpa, что в случае честного и непредвзятого судебного процесса много обвинений против его подзащитного окажутся безосновательными. "Хотя поведение Вайнштейна было не безупречным, но, конечно, оно не была преступным", - подчеркнул представитель защиты кинопродюсера. Брафман также отметил, что в компании Вайнштейна не было никакой дискриминации женщин и пообещал энергичную защиту Вайнштейна в случае, если из него попытаются сделать козла отпущения, передает агентство.

В октябре 2017 года десятки женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны одного из самых известных голливудских кинопродюсеров Харви Вайнштейна. Среди них - актрисы Сальма Хайек, Эшли Джад, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Роуз Макгавен и Мира Сорвино. Вследствие обвинений кинематографист был исключен из Гильдии продюсеров Америки, уволенный из собственной компании Weinstein Company и и лишен членства в составе Американской киноакадемии, вручающей премию "Оскар".