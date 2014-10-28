Голландия потребует у РФ доказательства причин крушения Боинга-777
Голландские следователи запросят у России имеющиеся у нее доказательства причин крушения Боинга MH17 малайзийских авиалиний.
Об этом сообщают РИА Новости.
"В данный момент мы контактируем с российским посольством и выясняем, обладает ли оно какой-либо важной информацией для проведения уголовного расследования", — цитирует слова пресс-секретаря прокуратуры Вим де Брейна агентство Франс Пресс.
Ранее голландский прокурор Фред Вестербеке сообщил, что доказательств, которые имеются в распоряжении следствия по делу о крушении над Украиной малайзийского Боинга MH17, недостаточно для того, чтобы определить причину и ответственных за катастрофу.
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Рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур был сбит 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, все погибли.
В Минобороны Украины уже опровергли информацию о том, что "Бук", с которого сбили Боинг, принадлежал Украине.