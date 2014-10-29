К расследованию катастрофы Боинга-777 привлекли специалистов по «Буку»

13:12, 29 октября 2014
Общество
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Специалисты и эксперты в областях самолетостроения, аэронавигационного обслуживания, специалисты по вооружению и непосредственно специалисты-практики по зенитно-ракетному комплексу «Бук» допрошены следственной группой.

REUTERS

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема во время заседания руководителей Совместной следственной группы по расследованию авиакатастрофы самолета «Боинг» Малайзийских авиалиний, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По словам главы прокуратуры, удалось идентифицировать тела 284 погибших. Также допрошены лица, которые проживают на территориях вблизи места катастрофы. Проводятся многочисленные экспертизы, исследования и другие необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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По результатам заседания принято согласованное решение о продлении работы следственной группы и определены перспективы совместного расследования указанной авиакатастрофы.

Рейс MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, все погибли.

В Минобороны Украины уже опровергли информацию о том, что "Бук", с которого сбили Боинг, принадлежал Украине.

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