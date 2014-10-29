К расследованию катастрофы Боинга-777 привлекли специалистов по «Буку»

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема во время заседания руководителей Совместной следственной группы по расследованию авиакатастрофы самолета «Боинг» Малайзийских авиалиний, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По словам главы прокуратуры, удалось идентифицировать тела 284 погибших. Также допрошены лица, которые проживают на территориях вблизи места катастрофы. Проводятся многочисленные экспертизы, исследования и другие необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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По результатам заседания принято согласованное решение о продлении работы следственной группы и определены перспективы совместного расследования указанной авиакатастрофы.

Рейс MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, все погибли.

В Минобороны Украины уже опровергли информацию о том, что "Бук", с которого сбили Боинг, принадлежал Украине.