Президент Финляндии: Запад почти на пороге новой холодной войны с РФ

Такое мнение высказал президент Финляндии Саули Ниинистьо в интервью Guardian, передает "ЕвроПравда". Он отметил, что Финляндия имеет длительную традицию сохранения дружеских отношений с Россией, но и она оказалась не готовой к давлению, которое сейчас оказывает РФ.

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"В отношениях с Россией мы привыкли демонстрировать, где красная линия, которую пересекать не следует. Россияне тогда повернули назад, но что было бы, если бы они этого не сделали? Я бы не стал спекулировать на этой теме", - сказал Саули Ниинистьо, вспомнив ситуацию, когда российские самолеты вторглись в финское воздушное пространство.

Много финов взволнованы, что из-за аннексии Крыма Россией и дестабилизации ситуации в восточной Украине может вернуться неуверенность, которой они жили в годы "холодной войны".

Но несмотря на рост международной напряженности, большинство финов продолжают выступать против членства в НАТО, опасаясь прежде всего реакции Москвы на это. Россия в свою очередь неоднократно предупреждала Финляндию, которая на 100% зависит от поставок газа из РФ, от членства в альянсе.

При этом вопрос вступления в НАТО будет центральным наряду с экономическими вопросами во время выборов в Финляндии в апреле 2015 года.

"Запад находится на позиции постоянных вопросов: что задумал Путин? - сказал Саули Ниинистьо - а Путин продолжает говорить о враждебности Запада и НАТО, что своим расширением НАТО пытается унизить Россию".

"Эта ситуация не сулит ничего хорошего. Мы уже почти на пороге нового типа холодной войны", - отметил финский президент.

Напомним, финский президент уже говорил о том, что холодная война невыгодна для обеих сторон и Запада стоит оставить линии связи с Москвой открытыми и быть готовыми рассматривать вопрос о снятии санкций в будущем.