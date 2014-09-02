Премьер Финляндии: РФ хочет разозлить нас, нарушая воздушное пространство

"Отчетливо прослеживается попытка России вызвать злость. Внешнеполитическая доктрина России основана на жесткости, на утверждении: "если ты выиграл, я проиграл". В нее входит также понятие сфер влияния и готовность провоцировать нестабильность вблизи собственных границ, как сейчас в Украине", заявил финский премьер, передает yle.fi.

Читайте такжеНАТО и Евросоюз не окажут Украине военную помощь

Александер Стубб отметил, что нарушения трудно считать случайностью. По его словам, российские военные самолеты в течение недели трижды нарушили воздушное пространство Финляндии. Политик, тем не менее, не верит, что причиной тому послужило все более тесное сотрудничество страны с НАТО. При этом он подчеркнул, что Финляндия не пытается "пробраться" в НАТО.

Хотя нарушения, по мнению премьера, и связаны с ситуацией в Украине, однако Украину и Финляндию нельзя сравнивать между собой.