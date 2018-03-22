Британия пытается убедить ЕС выслать российских дипломатов - Bloomberg

Мэй будет пытаться убедить партнеров, что Россия является стратегическим врагом, а не стратегическим партнером.

Великобритания будет пытаться убедить страны ЕС вслед за Лондоном также выслать российских дипломатов, для чего предоставляет ключевым союзникам разведывательные данные относительно отравления экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Британский премьер-министр Тереза Мэй будет утверждать, что Россия является стратегическим врагом, а не стратегическим партнером, которая представляет собой долгосрочную угрозу национальной безопасности для всех стран ЕС.

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"Британские чиновники говорят, что мир, включая ЕС, должен показать России, что первое использование нервного агента на европейской земле с конца Второй мировой войны не останется безнаказанным. Один из вариантов, обсуждаемый между Великобританией и ее союзниками, - это широкая волна высылки российских дипломатов из посольств по всему Западу", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 марта 23 российских дипломата, которых британское правительство решило выслать в ответ на отравление бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, покинули территорию Великобритании. Премьер-министр Тереза Мэй назвала их шпионами.

Экс-разведчика Скрипаля и его дочь обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.