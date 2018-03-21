Отравление Скрипаля: Лавров посоветовал Британии "успокоиться и не нервничать"

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице в "критическом, но стабильном" состоянии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритании следует "успокоиться и не нервничать" из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает "РИА Новости". "Я думаю, что всем бы пошло на пользу, прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать — а они явно нервничают по поводу этой ситуации — и успокоились", — заявил Лавров.

Лавров утверждает, что Лондон поспешил выдвинуть обвинения. "То, что мы сейчас наблюдаем — лихорадочные метания по всему миру, уговаривания партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел России пригласило 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для обсуждения дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

20 марта 23 российских дипломатов, которых британское правительство решило выслать в ответ на отравление бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, покинули территорию Великобритании.

Экс-разведчика Скрипаля и его дочь обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработали в России. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.