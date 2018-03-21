Глава МИД Британии сравнил Путина с Гитлером: в Москве уже отреагировали

20:35, 21 марта 2018
Мир
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Борис Джонсон / REUTERS

Как передает Радио Свобода, по словам британского министра, Путин использует Чемпионат мира по футболу так же, как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для укрепления имиджа страны.

С таким заявлением глава британского МИД выступил на заседании парламента. Там обсуждался вопрос участия Великобритании в соревнованиях в России.

Во время своего выступления Джонсон отметил, что Путин ведет себя агрессивно и не считается с мнением международных партнеров. По словам министра, Лондон потребовал от Москвы обеспечить безопасность британских болельщиков. При этом Джонсон отметил, что власти страны активно отговаривают людей от поездки в Россию.

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Глава МИД проинформировал, что представитель королевства, отвечающий за безопасность футбольных фанатов во время чемпионата, был выдворен из России в рамках ответных мер за высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя выступление Джонсона отметила, что любые подобные параллели «неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства».

Как сообщал УНИАН, отношения Лондона и Москвы обострились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Инцидент произошел 4 марта. Великобритания считает, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В рамках расследования «дела Скрипаля» Лондон выслал 23 российских дипломата.

Москва в ответ заявила о высылке британских диппредставителей и закрытии Британского совета в России. Российские власти свою причастность к отравлению Скрипаля и его дочери отвергают.

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Теги: #Британия#Россия#отравление Скрипаля