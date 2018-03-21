Глава МИД Британии сравнил Путина с Гитлером: в Москве уже отреагировали

По словам Джонсона, Путин использует ЧМ по футболу так же, как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для укрепления имиджа страны.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил президента России Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Как передает Радио Свобода, по словам британского министра, Путин использует Чемпионат мира по футболу так же, как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для укрепления имиджа страны.

С таким заявлением глава британского МИД выступил на заседании парламента. Там обсуждался вопрос участия Великобритании в соревнованиях в России.

Во время своего выступления Джонсон отметил, что Путин ведет себя агрессивно и не считается с мнением международных партнеров. По словам министра, Лондон потребовал от Москвы обеспечить безопасность британских болельщиков. При этом Джонсон отметил, что власти страны активно отговаривают людей от поездки в Россию.

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Глава МИД проинформировал, что представитель королевства, отвечающий за безопасность футбольных фанатов во время чемпионата, был выдворен из России в рамках ответных мер за высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя выступление Джонсона отметила, что любые подобные параллели «неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства».

Как сообщал УНИАН, отношения Лондона и Москвы обострились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Инцидент произошел 4 марта. Великобритания считает, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В рамках расследования «дела Скрипаля» Лондон выслал 23 российских дипломата.

Москва в ответ заявила о высылке британских диппредставителей и закрытии Британского совета в России. Российские власти свою причастность к отравлению Скрипаля и его дочери отвергают.