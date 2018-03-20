Британия пока что не будет вводить новые санкции против Москвы

Тереза Мэй заявляет, что новые меры против России активно обсуждают и готовы ввести в любое время.

Правительство Великобритании решило пока не вводить новые ограничительные меры против Москвы, но рассматривает возможность таких шагов в будущем.

Об этом заявил пресс-секретарь британского премьера Терезы Мэй 20 марта после того, как она встречалась с другими высшими должностными лицами и советниками на заседании Совета национальной безопасности Великобритании, передает Радио Свобода.

По словам пресс-секретаря, Великобритания приняла меры для отслеживания людей, которые «могли заниматься деятельностью, угрожающей безопасности Соединенного Королевства и союзников».

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«Это включает строгие проверки государственных служащих на частных рейсах», - сказал пресс-секретарь премьера.

«Есть и другие меры, которые правительство и чиновники по вопросам безопасности активно обсуждают и готовы ввести в любое время», - сказала Мэй на заседании Совета национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, 20 марта 23 российских дипломатов, которых британское правительство решило выслать в ответ на отравление бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, покинули территорию Великобритании. Дипломаты, которых премьер Мэй назвала шпионами, утром сели в три автобуса и покинули территорию посольства в Лондоне. Позже они пересели на самолет в Москву.

Экс-разведчика Скрипаля и его дочь обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработали в России.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.