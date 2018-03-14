Реакция России показала, что Москва виновата в попытке убийства Скрипаля - Мэй

Они отнеслись к применению нервно-паралитического агента в Европе с сарказмом, презрением и пренебрежением, а потому нельзя сделать другого вывода.

Реакция российских властей на отравление в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери свидетельствует об ответственности Москвы за это нападение. Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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«Они отнеслись к применению нервно-паралитического агента в Европе с сарказмом, презрением и пренебрежением. Поэтому нельзя сделать иного вывода, чем тот, что Россия виновата в попытке убийства Скрипаля и его дочери, а также в угрозе жизни других британских граждан в Солсбери, в частности полицейского Ника Бейли. Это является незаконным применением силы со стороны России против Великобритании. И как я уже говорила, это произошло на фоне российской агрессии в Европе и за ее пределами», – сказала Мэй, выступая в британском парламенте.

Она подчеркнула, что в случае отравления Скрипаля говорится о том, что «Россия незаконно применила химическое оружие», которое было незаконно изготовлено, несмотря на то, что Россия участвует в Конвенции по запрещению химического оружия. Мэй также заявила, что вопрос о том, уничтожила ли РФ свое химическое оружие, будет задан на заседании Совета Безопасности ООН.

Как сообщал УНИАН, британский премьер заявила, что Лондон вышлет из страны 23 российских дипломата, которых подозревают в работе на российские спецслужбы. Кроме того, британские официальные лица не будут присутствовать в России на чемпионате мира по футболу и Лондон ограничит контакты на высшем уровне с Москвой.