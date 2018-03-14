Британия готовится выдворить российских дипломатов - Sky News

14:11, 14 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщается, об этом в ближайшее время заявит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Такой шаг станет ответом на отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в причастности к которому Лондон обвиняет Россию.

Как сообщал УНИАН, сегодня истек срок ультиматума, который Лондон выдвинул России из-за отравления Скрипаля.

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Теги: #Британия и Росиия#отравление Скрипаля