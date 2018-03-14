Британия готовится выдворить российских дипломатов - Sky News

Такой шаг станет ответом на отравление в Британии бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля.

Власти Британии готовятся объявить о высылке российских дипломатов. Об этом сообщил сегодня, 14 марта, телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, об этом в ближайшее время заявит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Такой шаг станет ответом на отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в причастности к которому Лондон обвиняет Россию.

Как сообщал УНИАН, сегодня истек срок ультиматума, который Лондон выдвинул России из-за отравления Скрипаля.