Британия готовится выдворить российских дипломатов - Sky News
14:11, 14 марта 2018Мир
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Такой шаг станет ответом на отравление в Британии бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля.
Иллюстрация / REUTERS
Власти Британии готовятся объявить о высылке российских дипломатов. Об этом сообщил сегодня, 14 марта, телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.
Как сообщается, об этом в ближайшее время заявит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Такой шаг станет ответом на отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в причастности к которому Лондон обвиняет Россию.
Как сообщал УНИАН, сегодня истек срок ультиматума, который Лондон выдвинул России из-за отравления Скрипаля.
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