В Германии при попытке нападения на Ангелу Меркель задержали мужчину
16:33, 14 марта 2018Мир
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Мужчина что-то выкрикивал в сторону новоизбранного канцлера на "не немецком языке".
В Германии задержали мужчину, который пытался напасть на Ангелу Меркель / кадр из видео WELT
Немецкая полиция задержала неизвестного под зданием парламента, когда оттуда выходила канцлер Ангела Меркель.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.
Инцидент произошел вскоре после того, как члены Бундестага поддержали кандидатуру Меркель на посту федерального канцлера Германии.
Полиция задержала мужчину, который что-то громко кричал на "не немецком языке".
Правоохранители прижали мужчину к земле именно в тот момент, когда новоизбранный канцлер садилась в автомобиль, чтобы поехать к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
Причины инцидента остаются неизвестны.
Как сообщал УНИАН, сегодня 364 депутата Бундестага путем тайного голосования поддержали решение об избрании Ангелы Меркель канцлером Германии.
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