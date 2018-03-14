Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Таким образом в стране завершился политический кризис, продолжавшийся с осени 2017 года.

Спустя 171 день после парламентский выборов 14 марта 2018 года Бундестаг наконец избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Соответствующее решение поддержали 364 депутата Бундестага путем тайного голосования.

Как сообщает Spiegel.online, при этом против Меркель проголосовали 315 депутатов, еще девять воздержались.

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Поддержку Меркель обеспечили депутаты от коалиции партий ХДС, ХСС и СДПГ, которая по итогам выборов получила 399 из 709 мест в парламенте ФРГ.

Таким образом Меркель стала канцлером Германии в четвертый раз подряд. До этого на четыре срока канцлером ФРН удавалось избираться только Гельмуту Колю, который возглавлял правительство страны с 1982 по 1998 г.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября 2017 года. По их результатам консервативный блок в составе Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС) под руководством Ангелы Меркель победил с 33% голосов избирателей, однако этого оказалось недостаточно для получения большинства в парламенте. Сразу же после выборов бывшие партнеры блока Меркель по коалиции - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая на выборах 20,5% голосов, заявили о намерении перейти в оппозицию.

Изначально обсуждался вариант так называемой "ямайской коалиции" из партий ХДС/ХСС, Свободной демократической партии Германии (СвДП) и "Союз-90"/"зеленые", однако после продолжительных дискуссий коалиционные переговоры были прекращены, что спровоцировало затяжной политический кризис в стране.

В результате, чтобы избежать повторных выборов, ХДС, ХСС и СДПГ приняли решение начать новые переговоры, по итогам которых 12 марта 2018 года стороны все же подписали коалиционное соглашение.