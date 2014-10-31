Режиссера Поланского задержали в Польше из-за розыска в США - СМИ

Голливудский режиссер приехал в Краков на открытие Музея польских евреев. Однако был задержан полицией, поскольку он находится в международном розыске. Его доставили в прокуратуру в Варшаве, где допросили, сообщает ZN.UA со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

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Польская прокуратура решила пока не передавать кинорежиссера в руки правоохранителей США, которые его разыскивают. Сотрудники американского посольства предоставили суду официальный запрос на арест Поланского с обоснованием. Однако режиссер пообещал не уезжать из Варшавы и появляться на допросы, если прокуратура будет требовать.

Он также заявил, что хочет выяснить свой статус в Польше и заинтересован в скорейшем расследовании его дела об экстрадиции. Поэтому суд принял решение, что держать Поланского под стражей нет причин.