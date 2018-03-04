В Германии Социал-демократы определяют будущее коалиции с Меркель - сегодня объявят результаты голосования

Результаты должны объявить утром 4 марта.

Грузовик с письмами вечером субботы, 3 марта, прибыл в штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине. В почте - голоса членов партии относительно того, одобряют ли они коалиционное соглашение и, соответственно, создание новой "большой коалиции" с блоком канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС. 120 человек в офисе партии ведут подсчет, ожидается, что он продлится всю ночь, сообщает агентство новостей dpa.

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В штаб-квартире работают специальные автоматы для быстрого открывания конвертов - они способны обрабатывать около 20 тысяч писем в час. В целом могли проголосовать почти 464 тысячи социал-демократов. В руководстве партии заявляют, что активность однопартийцев при голосовании была высокой, и надеются на одобрение соглашения. В 2013 году в аналогичном голосовании почти 75 процентов поддержали союз с консерваторами. В этот же раз после провального результата на выборах осенью 2017 года немало партийцев предпочли бы перейти в оппозицию.

Опросы показывали преимущество варианта "за" коалицию. Впрочем, если победит вариант "нет" и правительственное большинство не будет создано через решение социал-демократов, слово будет за президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Только президент имеет право вносить на голосование в Бундестаг кандидатуру канцлера. От того, как проголосуют депутаты, будет в итоге зависеть, будет ли в Германии вскоре новое правительство или новые выборы.