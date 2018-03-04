В Германии Социал-демократы определяют будущее коалиции с Меркель - сегодня объявят результаты голосования

05:51, 04 марта 2018
Мир
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Лидеры ХСС Хорст Зеехофер, ХДС Ангела Меркель и СДПГ Мартин Шульц во время совместной заявления в Берлине / REUTERS

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В штаб-квартире работают специальные автоматы для быстрого открывания конвертов - они способны обрабатывать около 20 тысяч писем в час. В целом могли проголосовать почти 464 тысячи социал-демократов. В руководстве партии заявляют, что активность однопартийцев при голосовании была высокой, и надеются на одобрение соглашения. В 2013 году в аналогичном голосовании почти 75 процентов поддержали союз с консерваторами. В этот же раз после провального результата на выборах осенью 2017 года немало партийцев предпочли бы перейти в оппозицию.

Опросы показывали преимущество варианта "за" коалицию. Впрочем, если победит вариант "нет" и правительственное большинство не будет создано через решение социал-демократов, слово будет за президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Только президент имеет право вносить на голосование в Бундестаг кандидатуру канцлера. От того, как проголосуют депутаты, будет в итоге зависеть, будет ли в Германии вскоре новое правительство или новые выборы. 

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Теги: #Ангела Меркель