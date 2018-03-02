В Кении медики по ошибке вскрыли череп не тому пациенту
В кенийской больнице хирурги по ошибке сделали операцию на мозге не тому пациенту.
На операционном столе случайно оказался человек, который поступил в больницу из-за отека и не нуждался в хирургическом вмешательстве, сообщает BBC News.
Его приняли за пациента, у которого обнаружили тромб в мозге. Медики оперировали его несколько часов и заподозрили ошибку, когда не сумели найти тромб.
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По утверждению руководства больницы, прооперированный пациент поправляется. Состояние пациента, который нуждался в удалении тромба, также заметно улучшилось. Не исключено, что теперь он сможет обойтись без операции.
После инцидента от работы временно отстранили нейрохирурга, анестезиолога и двух медсестер. В защиту сотрудников больницы, которых обвинили в ошибке, выступил врачебный профсоюз. В организации полагают, что путаница возникла из-за нехватки медицинского персонала и операционных.