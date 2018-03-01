Армения заявила об отмене соглашения о нормализации отношений с Турцией

Саргсян заявил о своей открытости для новых переговоров по нормализации отношений «по новым соглашениям».

Армения отменила два протокола от 2009 года, направленные на нормализацию двусторонних отношений с Турцией, говорится в заявлении канцелярии президента страны.

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Президент Серж Саргсян назвал соглашение о нормализации отношений недействительным, а дальнейшие действия будут озвучены в ближайшем будущем, передает радио Свобода. Местные СМИ ранее сообщали, что Саргсян заявил о своей открытости для новых переговоров по нормализации отношений «по новым соглашениям».

Два протокола, подписанные министрами иностранных дел Армении и Турции в Цюрихе в октябре 2009 года, должны были установить дипломатические отношения между Анкарой и Ереваном, а также восстановить общую границу. Однако, сделка не была одобрена как в Ереване, так и в Анкаре. Парламенты обеих стран не смогли ратифицировать документы.

В феврале 2015 года Сарґсян попросил спикера парламента Армении вернуть ему протоколы, заявив, что турецкая власть не имеет политической воли для их реализации.

В прошлом году на Генассамблее ООН Саргсян заявил, что весной 2018 года Армения объявит «бесполезные» протоколы «недействительными», если Анкара не продемонстрирует прогресса в их реализации.

Турция пока не комментировала официально позицию Еревана об отказе от сделки.

Отношения между Турцией и Арменией в течение многих лет были напряженные, главным образом из-за массовых убийств армян в начале ХХ века.

Турция, которая является преемницей Османской империи, отвергает обвинения в геноциде 1915-1923 годов. Анкара утверждает, что от 300 до 500 тыс. армян и такое же число турок погибли в гражданской войне, когда армяне восстали против османских правителей и поддержали вторжение российских войск.

Армяне утверждают, что около полутора миллиона людей были убиты в Османской империи во время насилия, которое вспыхнуло в 1915 году. Многие страны поддерживают Армению в признании той резни геноцидом – по меньшей мере 23 страны, включая Францию и Германию, признали убийства армян в Османской империи геноцидом.