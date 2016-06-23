Эрдоган поставил ребром вопрос вступления Турции в ЕС, пригрозив референдумом

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Университете Фатиха Султана Мехмета в Стамбуле, сообщает Анадолу.

По словам Эрдогана, об этом в свое время открыто сказал один из бывших глав МИД Франции: "Турция зря стучится в двери ЕС. Потому, что вы мусульмане".

Президент Турции также напомнил о предупреждении руководства Еврокомиссии, которое заявило: "Если Турция не будет выполнять договоренности по миграционному вопросу, то ей незачем упрощение визового режима".

"Вы так и не узнали турецкий народ. Наш народ вовсе не находится в погоне за визами и членством. В Европе боятся сообщений о 60 тысячах беженцев, собравшихся в районе Эдирне. Боятся, что эти мигранты перейдут в Болгарию и Грецию, тогда как Турция открыла двери для 3 млн беженцев. Мы ценим людей", - отметил Эрдоган.

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Президент Турции также привлек внимание к референдуму по членству Великобритании в ЕС. "Пройдет референдум в Великобритании. Посылают сигнал Турции, мол, Анкара не сможет стать членом ЕС до 3 тысячного года. Дэвид Кемерон при личных встречах говорил совсем другие слова. Наоборот, заявлял, что Лондон находится рядом с Анкарой. Что же произошло? Вот увидите, по итогам референдума Великобритания останется в рядах Евросоюза", - указал турецкий лидер.

По его словам, Турция ожидает членства в ЕС с 1963 года.

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"Не беспокойтесь, мы поступим также как британцы. Организуем референдум, и спросим у народа: "Продолжать ли переговоры по членству в Евросоюзе. Если народ скажет "да" процессу диалога с ЕС, то мы продолжим процесс. Я открыто заявил представителям Евросоюза: "Либо открыто признайтесь, что не примете нас в состав ЕС, либо завершайте переговорный процесс". Однако они не говорят нам: ни "да", ни "нет". Вам стоило бы подумать над тем, с кем будете вести разговор, когда миллионы беженцев будут стучаться в ваши двери", - резюмировал Эрдоган.