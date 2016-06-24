Папа Франциск во время визита в Ереван осудил геноцид армян - BBC

В прошлом году понтифик уже называл убийства армян "первым геноцидом ХХ века", вызвав резкую реакцию Анкары, сообщает BBC Украина.

"Это трагедия, это геноцид, к сожалению, ознаменовал начало печальной серии крупных катастроф прошлого века", - сказал понтифик в обращении к армянскому президента Сержу Саргсяну в этот раз.

Читайте такжеМеркель предостерегла лидеров Турции от критики решения о признании геноцида армян

Он добавил, что эти убийства "стали возможными из-за искривленные расовые, идеологические или религиозные цели, затмили умы мучителей до уровня планирования уничтожения целых народов".

Слова Папы в Ереване встретили овациями.

Анкара пока не давала новых комментариев по этому поводу.

По оценкам армянских и многих независимых историков, во время Первой мировой войны в результате систематических убийств погибли 1,5 млн армян. Геноцид армян осудили многие страны мира.

Турция признает, что многие армяне-христиане, которые жили в Османской империи, были убиты во время столкновений с правительственными войсками во время Первой мировой, но считает количество погибших завышенной и отрицает, что убийства происходили исключительно по национальному признаку.