Трамп рассказал, как повел бы себя при стрельбе
Президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами штатов в Белом доме рассказал о своих предполагаемых действиях в случае, если бы он был рядом во время стрельбы в школе во Флориде.
«Никогда точно не знаешь, что случилось бы на самом деле, но я уверен, что я бы побежал внутрь школы, даже если бы у меня не было оружия, и я думаю, что почти каждый из присутствующих поступил бы так же», — сказал Трамп. Об этом сообщает Associated Press.
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Сообщается, что значительную часть встречи Трамп посвятил обсуждению происшествия в школе во Флориде: 14 февраля бывший ученик из полуавтоматической винтовки застрелил 17 человек.
Ранее сообщалось, что вооруженный помощник шерифа не попытался остановить стрелка во Флориде. Трамп предлагал несколько решений после стрельбы: запретить продажу оружиялицам до 21 года и раздать оружие учителям.