Трамп предложил вооружить школьных учителей, чтоб избежать подобных стрельбе во Флориде случаев

При этом он признал, что предложение является спорным.

Американский президент Дональд Трамп предложил вооружить школьных охранников и учителей, чтобы избежать трагедий подобных недавней стрельбе в школе Флориды.

Об этом Трамп заявил на встрече с пережившими стрельбу учениками и родителями погибших, сообщает Reuters. Некоторые поддержали предложение, другие - высказались против.

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"Если бы у вас был учитель, который хорошо владеет огнестрельным оружием, они могли очень быстро прекратить нападение", - сказал Трамп, признавая, что предложение спорное.

Также флоридские законодатели в Таллахасси заявили, что они рассмотрят вопрос о повышении возраста, с которого человек может владеть оружием, с 18 до 21 года - одинаковый стандарт для пистолетов и алкоголя, хотя Сенат штата в среду решил не принимать меры по контролю за оружием.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп также выступил с заявлением о том, что он подписал меморандум, в котором рекомендуется объявить вне закона полуавтоматическое оружие, подобное тому, что было использовано в ходе инцидента со стрельбой в школе в Паркленде, Флорида.

Напомним, в результате стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, во Флориде, погибли 17 человек. Стрелком оказался 19-летний Николас Круз, который был исключен со школы за плохое поведение.