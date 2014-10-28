Сенаторы США будут просить Обаму предоставить Украине оружие

Об этом сенатор заявил на пресс-конференции в Киеве. «Вы (журналист - УНИАН) говорите о точном оружии. Я не хотел бы говорить, какое это оружие. Я имел разговор с министром обороны и попросил его предоставить конкретный перечень того вооружения, которое нужно, чтобы противостоять существующим вызовам. Я получил этот перечень для сенатского комитета по вооружению. Решение о предоставлении оружия не нужно проводить через сенат или конгресс. Это - вооружение для защиты, и его можно давать без принятия дополнительных законов. Это может сделать президент, и мы будем убеждать его принять такое решение», - сказал Джеймс Инхоф.

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«У нас 12 ноября начнется сессия, и если Барак Обама к тому времени не примет решение о предоставлении Украине оружия, то мы через наш комитет будет делать все, чтобы он принял соответствующее решение. Это может занять или 4-5 дней, или две с половиной недели. Все будет зависеть, проявит ли инициативу президент США», - отметил Джеймс Инхоф.

Также он выразил убеждение, что Барак Обама не откажет в помощи Украине оружием, не смотря на то, что ранее отказывал в этом: "Времена меняются, и люди меняются. Мы чувствуем, что у нас есть поддержка для Украины в США".