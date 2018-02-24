МИД России отрицает перевозку 389 кг кокаина из Аргентины диппочтой

18:24, 24 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеКолумбийский коктейль: изобретательные контрабандисты перевозили 745 кг кокаина в ананасах (видео)«Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты»,- сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «У технического сотрудника не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию диппочты»,- подчеркнула она.

Ранее СМИ сообщали, что наркотики были спрятаны в 12 чемоданах, которые должны были быть отправлены в Россию. На подозрительные чемоданы внимание полиции обратил посол РФ Виктор Коронелли, а следствие велось с декабря 2016 года. Обнаружив наркотики, аргентинские силовики заменили их мукой, после чего дипломатическим рейсом отправили чемоданы в место назначения - Россию.

«Груз, о котором идет речь, был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе - школьно-жилом комплексе. Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения»,- заявили позже в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Теги: #Россия#кокаин