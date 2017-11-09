В Колумбии конфисковали рекордные 12 тонн кокаина (фото)

Полиция Колумбии изъяла у наркоторговцев рекордную партию кокаина весом в 12 тонн, она является крупнейшей в истории страны.

Об этом заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос, который посетил место событий, передает РБК со ссылкой на RCN.

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В спецоперации под названием «Агамемнон-2» принимали участие 400 сотрудников полиции. Партии наркотиков были спрятаны на четырех банановых фермах в департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии. Туда кокаин свозили наркоторговцы из десяти регионов Колумбии.

По оценкам полиции, стоимость партии на международном рынке могла достигать 360 млн долларов (около 310 млн евро).

Однако, по данным полиции, партия наркотиков в конечном счете принадлежала одной из крупных колумбийских банд «Клан залива» под предводительством Дарио Антонио Усуге по кличке Отониэль.

Власти Колумбии считают банду одной из наиболее опасных преступных группировок страны. Члены банды занимаются вымогательствами и торговлей наркотиками.