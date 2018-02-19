"Проснулись в новом мире": британские актрисы призвали к борьбе с сексуальными домогательствами (видео)

В открытом письме говорится, что еще недавно сексуальные домогательства считались "неприятной шуткой" и "неизбежной частью" жизни девушки и женщины.

Около 200 британских и ирландских актрис подписались под открытым письмом с призывом бороться с сексуальными домогательствами.

Как передает DW.com, письмо, которое поддержали Кейт Уинслет, Эмма Томпсон, Кристин Скотт Томас, Кира Найтли и Сирша Ронан, опубликовала газета The Observer перед присуждением в Лондоне в воскресенье, 18 февраля, британской кинопремии BAFTA.

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В нем говорится, что еще недавно сексуальные домогательства считались "неприятной шуткой" и "неизбежной частью" жизни девушки и женщины. "В 2018 году мы проснулись в новом мире, который созрел для перемен", - говорится далее в обращении.

Актриса Эмма Уотсон, ставшая известной благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, создала британский фонд помощи жертвам сексуального насилия на рабочем месте. Уотсон пожертвовала фонду один миллион фунтов стерлингов. Фонд является аналогом американской инициативы Time's Up, созданной после того, как стали известны многочисленные случаи сексуальных домогательств в Голливуде.

В октябре 2017 года десятки женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны одного из крупнейших голливудских кинопродюсеров Харви Вайнштейна. В их числе - актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь и Кейт Бекинсейл. В результате кинематографист был исключен из Гильдии продюсеров Америки, уволен из собственной компании Weinstein Company и выдворен из состава Американской киноакадемии, вручающей премию "Оскар".