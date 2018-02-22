В Черногории неизвестный забросал гранатами посольство США

В то же время посольство США на своем сайте призывает американцев избегать района дипмиссии из-за спецоперации. Деталей инцидента в сообщении не приводится.

Неизвестный мужчина бросил несколько гранат в здание посольства США в Черногории.

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Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на источники. По словам очевидца, после этого мужчина совершил самоубийство.

Местный ресурс portalanalitika.me со ссылкой на очевидцев пишет, что неизвестный бросил неустановленное взрывное устройство в здание посольства, после чего на место прибыли сотрудники полиции.

В то же время посольство США на своем сайте призывает американцев избегать района дипмиссии из-за спецоперации. Деталей инцидента в сообщении не приводится.