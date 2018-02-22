В Черногории неизвестный забросал гранатами посольство США

09:38, 22 февраля 2018
Мир
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По словам очевидца, после этого мужчина совершил самоубийство / rtcg.me/Ilustracija

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Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на источники. По словам очевидца, после этого мужчина совершил самоубийство.

Местный ресурс portalanalitika.me со ссылкой на очевидцев пишет, что неизвестный бросил неустановленное взрывное устройство в здание посольства, после чего на место прибыли сотрудники полиции.

В то же время посольство США на своем сайте призывает американцев избегать района дипмиссии из-за спецоперации. Деталей инцидента в сообщении не приводится.

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Теги: #посольство#Черногория