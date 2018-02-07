Площадь перед посольством России в Вашингтоне назвали в честь Немцова

Официальная церемония открытия площади пройдет 27 февраля 2018 года, в третью годовщину убийства российского политика.

Городской совет Вашингтона утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством России имени политика Бориса Немцова.

Об этом сообщил председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший на странице в Twitter.

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"Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу. Церемония открытия пройдет 27 февраля", - отметил он.

Официальная церемония открытия площади пройдет 27 февраля 2018 года, в третью годовщину убийства российского политика.

Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу. Церемония открытия пройдет 27 февраля. pic.twitter.com/xRIbrelnh4 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) February 6, 2018

Как сообщал УНИАН, оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заказчика убийства до сих пор не нашли.

Убийство Немцова вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.