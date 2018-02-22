"Бьют по всему" и каждую минуту: очевидцы рассказали об ужасах осады Восточной Гуты

Район, расположенный неподалеку от столицы Сирии Дамаска, подвергся бомбардировке в течение последних нескольких дней.

Врач, работающий в Восточной Гуте, рассказал, что ситуация в этом районе представляет собой полномасштабную гуманитарную катастрофу. По его убеждению, международное сообщество отвернулось от живущих здесь людей.

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"У нас нет ничего - ни еды, ни медикаментов, ни укрытия, - сказал доктор Бассам в интервью Би-би-си. - У нас нет хлеба. Ничего нет".

"Каждую минуту по нам наносят от 10 до 20 воздушных ударов", - говорит врач.

Этот район, расположенный неподалеку от столицы Сирии Дамаска, подвергся бомбардировке в течение последних нескольких дней, в результате чего погибли, по меньшей мере, 250 человек.

Сирийская армия заявляет, что хочет таким образом освободить эту территорию от террористов.

"Они бьют по всему: по магазинам, рынкам, больницам, школам, мечетям, - говорит доктор Бассам, - Я окажу кому-нибудь помощь, и через день или два они опять приходят, опять ранены".

"Где международное сообщество, где Совет Безопасности? Они нас бросили. Они оставили нас умирать", - говорит он.

Один из местных жителей Фираз Абдулла рассказал Би-би-си, что спрятаться от авиаударов просто негде: "Мы слышали доносившиеся из окон крики и плач женщин и детей, находившихся в домах. А снаряды падали на нас беспрерывно. Здесь негде укрыться от этого кошмара, и он продолжается".

В минувшее воскресенье вечером проправительственные силы при поддержке России активизировали попытки взять под свой контроль последний крупный район, находящийся в руках повстанцев.