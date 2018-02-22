Германия призвала Россию и Иран остановить "резню" в сирийской Восточной Гуте

В правительстве ФРГ отметили, что без поддержки этих союзников Башара Асада «режим не был бы там, где он есть сегодня».

Германия призвала Россию и Иран оказать давление на сирийское правительство, чтобы «прекратить резню» в пригороде Дамаска, удерживаемом повстанцами.

«Нужно спросить, где Россия, где Иран, которые обещали в Астане гарантировать прекращение огня также в Восточной Гуте?», – заявил 21 февраля пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффан Зайбер, передает Крым.Реалии.

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Он добавил, что «без поддержки этих двух союзников Башара Асада «режим не был бы там, где он есть сегодня».

На Западе, в ООН, в гуманитарных миссиях растет возмущение по поводу «разрушительных» нападений и тактики «осады и голода», которые используются сирийскими и российскими боевыми самолетами и вертолетами против повстанческого анклава вблизи сирийской столицы.

Россия и Иран оказывали правительству президента Башара аль-Асада существенную поддержку в течение всего периода 7-летней войны в Сирии, которая началась с разгона антиправительственных протестов. Москва помогла переломить конфликт в пользу Асада, начав кампанию воздушных ударов в 2015 году и активизировав свое военное присутствие на территории Сирии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в пригороде Дамаска, заявил, что это нападение «на террористов», а не на гражданских лиц.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за обострения конфликта в Восточной Гуте, контролируемой сирийскими повстанцами.

Международный комитет Красного Креста призвал к сдержанности и предоставлению доступа к раненым в Дамаске и его окрестностях.