Американская молотилка: российский журналист рассказал, почему были уничтожены наемники "Вагнера" в Сирии

Уничтожением российских наемников в Сирии 7 февраля единоначально управлял командир американского спецназа с завода Conoco, и ничего он с верхними штабами не согласовывал. Это железный западный принцип - командир на поле боя знает обстановку лучше, и он ставит задачи всем остальным.

Основной целью наемников группировки "Вагнера", которая были уничтожена в Сирии, мог быть нефтеперегонный завод, построенный когда-то в мирное время американской компанией Conoco.

Однако он остался после боя, больше похожего на одностороннюю бойню, под контролем бойцов "Сирийских демократических сил" (SDF) и их американских союзников, пишет в своем материале для Новой газеты Павел Фельгенгауэр.

"Общие потери разные источники оценивают от пары десятков до нескольких сотен человек. Но разгромленную группировку боевиков никто не преследовал, и линия раздела по Евфрату на "американскую" и "российскую" зоны влияния, которую наемники "Вагнера" пытался 7 февраля сдвинуть "чуть на восток", осталась практически неизменной", - пишет Фельгенгауэр.

Читайте такжеГенерал ВВС США рассказал, как были уничтожены российские наемники в СирииРоссийско-американские отношения, которые и так уже хуже некуда, бой под Дейр-эз-Зором внешне существенно не ухудшил. Американцы расстреляли с воздуха грозного "Вагнера", а у самих потерь - один легкораненый курдский ополченец.

Российская сторона представляет дело так, что некие "сирийские ополченцы" действовали 7 февраля по собственной инициативе и "несогласованно с российским командованием". "То, что обычно очень бойкие на пиар российские ведомства так надолго и безнадежно притихли и не обличают жестокие удары противных янки, вызывает подозрение в том, что какое-то согласование все-таки было, и теперь в военном ведомстве решают вечные русские вопросы: "Что делать?" и "Кто виноват?" И главный - что в итоге доложить Путину и на кого свалить последствия поражения?", - пишет Фельгенгауэр.

Есть неподтвержденная версия, продолжает автор, что в районе операции 7 февраля за спиной у наемников "ЧВК Вагнера" были бойцы сил спецопераций ВС РФ, которые, возможно, вовремя отошли и не попали под американский огонь. Возможно, что истинной целью операции был вовсе не завод сам по себе и не курдские бойцы из SDF, а именно западные советники-спецназовцы на заводе.

"Пленение или ликвидация бойцов американского спецназа "сирийскими ополченцами" с непременной демонстрацией трупов нанесла бы мощный удар по американскому престижу в регионе, что могло бы в конечном счете привести к полному выводу американских сил из Сирии. Это, очевидно, и является частью стратегической линии Москвы", - считает Фельгенгауэр.

Наступление группировки "Вагнера" начала, когда уже темнело. Очевидно, предполагалось стремительно сблизиться с противником, чтобы американские ВВС не смогли ответить контрударом из-за страха попасть в темноте по своим, когда боевые порядки перемешаны. Возможно, предполагалось, что курды отступят, оказав символическое сопротивление.

"Те, кто планировал операцию, проявили дремучую некомпетентность: американские военные уже много лет предпочитают вести общевойсковой бой, как наступательный, так и оборонительный, во тьме, поскольку у них лучшее в мире комплексное ночное оборудование", - отмечает Фельгенгауэр.

По его словам, опыт донецкой и сирийской войн сыграл с наемниками "Вагнера" злую шутку, подставив их, слепых и беспомощных, под американскую молотилку. Не было также полного понимания того, какие возможны последствия массированного удара сплошь высокоточным оружием.

После последнего предупреждения по каналам спецсвязи американские военные открыли огонь на поражение.

Уничтожением российских наемников в Сирии 7 февраля единоначально управлял командир американского спецназа с завода Conoco, и ничего он с верхними штабами не согласовывал. Это железный американский (западный) принцип - командир на поле боя знает обстановку лучше, и он ставит задачи всем остальным.

Читайте такжеРосСМИ раскрыли детали уничтожения российских наемников в СирииНикакого смешения боевых порядков не было, и всем было понятно, где зона свободного огня. Через контролеров (наводчиков) ВВС, которые были в составе отряда, американский командир ставил боевые задачи разнородной группировке ударной авиации и дальнобойной тяжелой артиллерии, которая вела высокоточный огонь.

Разные части отряда по-разному пострадали от американского огня, всю технику и тяжелое вооружение выбили в первую очередь, и сейчас непонятно, всех ли раненых вынесли в темноте или кого-то оставили умирать, и все ли были собраны тела, разорванные и сожженные вместе с техникой.

"Разгром без единой потери у противника хорошо подготовленной и вооруженной "вагнеровской" группировки - вроде тех, что успешно крушили ВСУ под Иловайском и Дебальцево на Донбассе даже без поддержки авиации, - подрывает моральный дух во всех вооруженных силах и ставит под сомнение результаты триллионной программы перевооружения и общую готовность войск и штабов", - считает Фельгенгауэр.