Россияне говорили, что их там нет: глава Пентагона прокомментировал ликвидацию наемников "Вагнера" в Сирии

Мэттис предположил, что контрактников или сотрудников российских частных военных компаний у сирийского Хашшама не было.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не располагает точной информацией о том, что российские наемники были ликвидированы во время авиаудара по силам сирийского диктатора Башара Асада.

Об этом Мэттис заявил на брифинге, стенограмму которого распространило Министерство обороны США, передает ТАСС.

"Мы координируем [в этом районе] даже наземные операции с каждой стороны", - отметил Мэттис. Согласно изложенным им сведениям, российские военные не находились среди сирийских сил, подвергшихся обстрелу коалиции у Хашшама. "Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет", – заявил глава Пентагона.

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Мэттис также усомнился, что россияне контролируют ситуацию в регионе.

"Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них. (...) Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует, это не могло быть выполнено", - отметил Мэттис.

Он также добавил, что река Евфрат долгое время использовался как линия разграничения между силами США и оппозиции, а также войсками России и правительства Сирии.

"Россияне всегда отвечали на наши сигналы, мы всегда отвечали. Эта линия никогда не нарушалась", - добавил Мэттис.

Он также предположил, что контрактников или сотрудников российских частных военных компаний у Хашшама не было. "Думаю, россияне бы нам сказали", - отметил Мэттис. Однако он предупредил, что не располагает совершенно точной информацией на этот счет.

Напомним, в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что 9 февраля в Сирии ликвидировали сотню наемников российской частной военной компании "Вагнер".

По следующим данным, количество убитых бойцов российской частной военной компании "Вагнер" достигло более 200 человек.