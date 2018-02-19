Разгром наемников "Вагнера" в Сирии: волонтеры узнали, кто планировал провальную операцию РФ (фото)

Среди убитых в Хишаме вполне могут оказаться не только наемники, но и кадровые российские военнослужащие.

Провальную операцию РФ в Хишаме планировал и согласовывал с российским командованием в Сирии начальник оперативного отделения ЧВК "Вагнера" Сергей Ким.

Об этом узнало международное разведывательное сообщество InformNapalm совместно с командой проекта "Ихтамнет_м0209".

"Первым лицом, которое отвечает за планирование операций, в том числе и провального наступления под Хишам, является Сергей Борисович Ким, 23.07.1978 года рождения, гражданин Российской Федерации, прописан в г. Санкт-Петербург, личный номер М-0971. Занимает должность заместителя начальника штаба — начальника оперативного отделения ЧВК "Вагнера", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЖурналист рассказал, кто из российских наемников "ЛДНР" ликвидирован в Сирии и как это произошло (фото, видео)По информации волонтеров, именно он разрабатывал и координировал вместе со своим руководством из официального российского военного контингента в Сирии провальную операцию, а также игнорировал предупреждение американцев.

"Но на совести Сергея Кима не только сотни убитых и покалеченных российских боевиков, но и многочисленные жертвы среди мирного украинского населения и украинских солдат. Ведь ЧВК "Вагнера" выполняли грязную работу для Путина и в ходе операций на украинском Донбассе", - подытожили в InformNapalm.

О том, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали российские наемники, сообщал американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, это произошло в районе поселка Хишам, где наемники якобы пытались захватить нефтяное месторождение.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили гибель пятерых россиян в результате авиаудара США в Сирии в начале февраля.